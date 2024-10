Wetter in Sachsen: Der goldene Oktober ist noch lange nicht vorbei

Leipzig - Raschelndes Laub, Jacken für die Übergangstemperaturen und die Sonne im Gesicht: So gestaltet sich der Übergang in die kalte Jahreszeit doch ganz angenehm. Im Freistaat sind in der neuen Woche milde Temperaturen und kaum Wolken am Himmel zu erwarten.

Buntes Laub, gute Laune: Das schöne Wetter lädt zum Spazierengehen ein. © Sebastian Willnow/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) pustet ein Tief über dem Nordmeer milde Meeresluft in Richtung Freistaat.

Das zeigt sich auf dem Thermometer: Am Montag werden sommerliche Höchsttemperaturen von bis zu 21 Grad in Leipzig und 19 Grad in Dresden und Chemnitz erwartet. Es bleibt trocken und heiter, erst in der Nacht zum Dienstag bringt ein schwacher Südwestwind ein paar Wolkenfelder ins Sachsenland.

Diese Wolken regnen sich am Dienstag mancherorts in leichten Schauern aus, es bleibt bewölkt. Die Temperaturen liegen trotzdem bei durchschnittlich 18 bis 20 Grad.

Am Mittwoch ist vom kleinen Wettertief nicht mehr viel zu sehen, die Sonne gibt ihr Bestes und die Regenwolken ziehen von dannen. Die Thermometer-Anzeige macht einen leichten Satz nach unten auf etwa 15 Grad in Leipzig und 14 Grad in Dresden und Chemnitz. Der Donnerstag bleibt ähnlich mild und sonnig.