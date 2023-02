Wetter in Sachsen: Neue Woche mit fast schon frühlingshaften Temperaturen, aber...

Leipzig - Die Ferien in Sachsen haben begonnen und das Wetter macht, was es normalerweise im April macht - es macht, was es will. Auch in der neuen Woche wird es wechselhaft: Ob Sonne, Nebel oder Regen, von allem ist etwas dabei.

Vor allem in der ersten Wochenhälfte kann der Nebel in Sachsen schon mal hartnäckiger sein. (Archivbild) © Bildmontage: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird ein Hoch über Mitteleuropa in den kommenden Tagen die Wetterlage beeinflussen und so feucht-milde Meeresluft in den Freistaat bringen.

So beginnt der Montag zunächst mit vielen Wolken, aber vor allem im Süden und Westen sei ab dem Mittag mit Auflockerungen und sogar sonnigen Abschnitten zu rechnen. In den Bergen hingegen kann es noch länger neblig-trüb, aber immerhin niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen steigen dort auf 4 bis 7 Grad, sonst auf 7 bis 10 Grad.

In der kommenden Nacht solltet Ihr vorsichtig sein beim Autofahren: Voraussichtlich machen sich dichte Nebel- oder Hochnebelfelder in Sachsen breit. An den betreffenden Orten kann es wieder frostig werden: Die Tiefstwerte sinken auf 3 bis -2 Grad.

Wenn sich der Nebel am Dienstag tatsächlich aufgelöst hat, ist westlich der Elbe überwiegend mit heiterem Wetter zu rechnen. Sonst bleibt es stark bewölkt und trocken bei Höchstwerten zwischen 4 und 9 Grad.

Da in der darauffolgenden Nacht der Nebel teilweise zurückkehrt, kann das Quecksilber wieder bis auf -3 Grad abrutschen.