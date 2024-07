Dienstag legt zu, Mittwoch hat es richtig in sich: So wird jetzt das Wetter in Bayern

München - Die neue Woche befindet sich in vollem Gange, das Wetter in München und Bayern lässt es die ersten Tage richtig krachen. Ein stabiles Hoch und sehr warme Luft bestimmen im Freistaat das Bild.

Das Wetter in München und Bayern kann sich sehen lassen. Ein Dämpfer lässt aber nicht lange auf sich warten.

Am heutigen Dienstag dürfen sich die Menschen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) über sehr viele Sonnenstunden freuen - vielerorts bleibt es am Himmel den Tag über gar komplett wolkenlos.

Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 28 Grad im Bayerischen Wald und stolzen 33 Grad im Raum Aschaffenburg. Nördlich der Donau sowie auch in Niederbayern weht teilweise ein mäßiger Wind aus Ost bis Süd, ansonsten bleibt es schwach windig.

Der Mittwoch legt sogar nochmals ein Schippchen drauf! Das Quecksilber klettert bei schwachem bis mäßigem Wind um Südwest auf 30 bis 35 Grad!

Kleiner Wermutstropfen: In einigen Teilen von Schwaben und ebenfalls in der Nähe der Alpen herrscht in der zweiten Hälfte des Tages den Wetterexperten zufolge ein geringes Schauer- sowie Gewitterrisiko.