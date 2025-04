Ostereiersuche mit Regenschirm? Nicht in Bayern! So (gut) wird das Wetter in den nächsten Tagen

München - Das lange Osterwochenende steht vor der Tür. Die Planungen für die freien Tage laufen bei vielen bereits auf Hochtouren, doch spielt das Wetter in München und dem Rest Bayerns überhaupt mit? Es kommt auf den Tag an!

Der Samstag zeigt sich den Wetterexperten zufolge von einer deutlich angenehmeren Seite - und zwar in weiten Teilen Bayerns mit viel Sonnenschein bei einer aufgelockerten Quellbewölkung. Im Norden Frankens haben allerdings eher Wolken das Sagen.

Am Karfreitag wird es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes grau und trüb. In der ersten Hälfte des Tages gesellt sich demnach schwerpunktmäßig auch Regen dazu. Erst am Abend geht es bergauf.

Auch der Ostersonntag kann sich - bis in den Nachmittag hinein - sehen lassen. Es darf sich über viele Sonnenstunden gefreut werden. Am Abend folgt dann von Westen her jedoch ein Wetterumschwung, der Regen- und Gewitterschauer mit sich bringt.

Das Quecksilber steigt sogar noch etwas weiter in die Höhe als am Vortag: 20 bis 25 Grad sind drin! Hinzu kommt ein schwacher Ostwind, welcher in den Abendstunden schlagartig mit starken bis stürmischen Böen auf West dreht.