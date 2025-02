25.02.2025 05:45 Bleibt es mild oder geht es doch wieder bergab? So wird das Wetter heute, Mittwoch und Donnerstag

Das Wetter in München und Bayern hat sich zum Wochenanfang von seiner freundlicheren Seite gezeigt. Geht es in den kommenden Tagen auch so weiter?

Von Jan Höfling

München - Das Wetter in München und Bayern hat sich zum Wochenanfang von seiner freundlicheren Seite gezeigt. Doch geht es in den kommenden Tagen auch so weiter? Das Wetter in Bayern dürfte in den nächsten Tagen wohl kaum für Freudensprünge sorgen. © Montage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Screenshot/wetteronline.de Der Dienstag präsentiert sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Niederbayern und Teilen Oberbayerns meist durchaus angenehm und vor allem trocken. Auch die Sonne lässt sich blicken. Im restlichen Freistaat muss laut den Meteorologen zeitweise mit leichtem Regen gerechnet werden. Immerhin: Mit erneut 9 bis 14 Grad wird es mild. Dazu weht in Bayern lediglich ein schwacher Wind um Süd, südlich der Donau aus Richtung Nordost. Wetter Deutschland Sachsen-Wetter: Der Frühling hält sich, bis der Regen kommt Der Mittwoch startet meist wolkenverhangen und zeitweise mit leichtem Regen. Im Bergland ist mitunter Schneefall möglich. Zum Abend hin wird es dem DWD zufolge von Westen her trockener. Die Temperaturen sacken im Vergleich zum Anfang der Woche spürbar ab. Im Oberallgäu sind 4 Grad drin, westlich des Spessarts bis zu 10 Grad. Ein auffrischender Wind aus westlichen Richtungen rundet das Bild ab, in Südbayern kann es zu starken bis stürmischen Böen kommen. Wettervorhersage für München und Bayern: So wird das Wetter im Freistaat am Donnerstag Die zweite Wochenhälfte beginnt im Freistaat am Donnerstag mit einem von Nordwest nach Südost ziehenden Regen. In den Bergen muss laut den Wetterexperten wie bereits am Mittwoch allerdings erneut mit geringem Schneefall gerechnet werden. Die Sonne kann sich zumindest vor und nach den Niederschlägen jeweils temporär behaupten. Die Höchstwerte liegen bei einem mäßigen Wind aus Süd bis West, der allerdings durchaus auffrischen kann, zwischen 4 und maximal 10 Grad.

