Wird es endlich wieder besser? So fällt das Wetter in Bayern am Wochenende aus

München - Das Wetter in München und Bayern sorgt derzeit wahrlich nicht für Freudensprünge. Die große Frage lautet: Ist für das anstehende Wochenende im Freistaat vielleicht Besserung in Sicht? Die Antwort fällt ernüchternd aus ...

Die Nacht zum Sonntag fällt - wenig überraschend - wechselnd bis stark bewölkt aus. In der Nähe der Alpen gehen verbreitet schauerartige Niederschläge und Schneefall sogar bis in tiefere Lagen nieder. Im Osten Bayerns bleibt es immerhin meist trocken. Wichtig: Bei Temperaturen von lediglich zwei bis minus drei Grad herrscht Glättegefahr!

Wiederholt schauerartige, in Alpennähe mitunter länger anhaltende Niederschläge und Schneefall bis teils in höhere Flachland runden das weiter alles andere als freundliche Gesamtbild ab. Achtung: Vereinzelt kann es im Freistaat zu Gewittern kommen.

Der Samstag präsentiert sich laut den Experten bei vier bis elf Grad und einem mäßigen, in Böen auch zeitweise starken Wind aus Nordwest wechselhaft und vor allem für diese Jahreszeit deutlich zu kühl.

In der Nacht zum Samstag kommt es weiter zu Regen und Regenschauern, im Bergland sowie im höheren Flachland fällt zudem bei vier bis minus einem Grad vermehrt Schneeregen oder Schnee.

Bei einem auffrischenden und in Böen starken bis stürmischen Südwestwind ist mit Höchstwerten von leider sehr kühlen drei bis neun Grad zu rechnen.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge startet der Freitag nicht nur nahezu überall bewölkt, von Nordwesten her breitet sich bereits am Vormittag auch Regen aus. Die Schneefallgrenze sinkt auf 600 bis 800 Meter, im Süden auf 800 bis 1000 Meter.

Am Sonntag müssen die Menschen in Bayern laut den Meteorologen mit weiteren Regen- oder Schneeschauern rechnen. Im Verlauf des Tages ziehen diese sich allerdings an die Alpen und nach Schwaben zurück. Die Sonne lässt sich endlich blicken.

In Ostbayern entwickelt sich ein Mix aus Sonne und Wolken, meist bleibt es trocken. Das Quecksilber steigt auf fünf bis elf Grad. Es weht ein mäßiger, teils allerdings auch stark böiger Nordostwind. In der Nacht zum Montag, die teils wolkig, teils klar und weitgehend trocken ausfällt, ist mit Temperaturen von einem bis minus sechs Grad zu rechnen.