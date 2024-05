Gewitter, Hagel, Sturmböen! So (mies) wird das Wetter in Bayern heute und die kommenden Tage

München - Wenig Sonne, dafür dichte Wolken und gar unwetterartige Gewitter: Das Wetter in München und Bayern zum Wochenanfang sorgt vielerorts für Frust. Auch der Blick auf die kommenden Tage fällt nur minimal erfreulicher aus ...

Am Abend kommt es laut den Wetterexperten von Westen her vermehrt zu mitunter kräftigen Gewittern, die im Vorland der Alpen unwetterartig ausfallen. Regenmengen von 20 bis 40 Litern Pro Quadratmeter sind wahrscheinlich, lokal gar bis zu 50.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad, an der Donau sind es 24 Grad. Es weht dazu ein mäßiger, von Nordost auf West drehender Wind.

Dabei beginnt der Montag zumindest in Teilen des Freistaats nicht einmal schlecht. Während in der bayerischen Landeshauptstadt zeitweise sogar ein blauer Himmel zu sehen ist, bestimmen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) von Schwaben bis nach Oberfranken jedoch bereits Wolken das Bild.

Das Wetter im Freistaat sorgt weiter für wenig Freude. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach einer verregneten Nacht, in der die Gewitter ostwärts abziehen, präsentiert sich der Dienstag an den östlichen Mittelgebirgen und in der Nähe der Alpen anfangs nass. Der Regen klingt allerdings ab.

Bei 15 bis 20 Grad und einem mäßigen Westwind, der mitunter frisch und stark böiger ausfallen kann, entwickelt sich ein Mix aus Sonne und Wolken, bei dem es höchstens zu vereinzelten Schauer kommt.

Diese Mischung aus Sonne und Wolken erwartet die Menschen im Südosten auch am Mittwoch, wobei zumindest die sonnigen Phasen eher am Anfang des Tages für etwas gute Laune sorgen können. Im westlichen Franken dürfte es jedoch bereits regnen.

Es kommt, wie es in diesem Mai offenbar kommen muss: Dem DWD zufolge breitet sich der Regen aus. Von Unterfranken bis nach Schwaben folgt demnach ein Übergang von Schauern bis hin zu örtlichen Gewittern. Das Quecksilber klettert auf 18 bis 23 Grad bei einem meist mäßigen Südwestwind.

Der Donnerstag zeigt sich ebenso von seiner tristen Seite: Es wird überall im Freistaat stark bewölkt. Im Tagesverlauf kommt es bei 17 bis 21 Grad und einem meistens schwachen bis mäßigen Wind um West zu Schauern und Gewittern.