Bis zu 32 Grad! Das Wetter in Bayern zum Wochenstart lässt es krachen

Das Wochenende neigt sich seinem Ende entgegen, die neue Woche wirft ihre Schatten voraus: Doch wie wird das Wetter in München und Bayern am Montag und danach?

Von Jan Höfling

München - Das Wochenende neigt sich seinem Ende entgegen, die neue Woche wirft ihre Schatten bereits voraus: Doch wie wird das Wetter in München und Bayern am morgigen Montag und an den Tagen danach? Der Auftakt wird warm!

Das Wetter in München und Bayern kann sich zum Start in die neue Woche ohne jeden Zweifel sehen lassen! © Montage: Matthias Balk/dpa, Screenshot/wetteronline.de Nachdem am Sonntag in den meisten Teilen des Freistaats lediglich einige Quellwolken die Freude über das angenehme Wetter etwas trüben konnten, dürfen sich praktisch alle zum Start in die neue Woche auf einen von Sonne geprägten Tag freuen. Die Marke von 30 Grad wird laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dabei ebenfalls geknackt, die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 32 Grad! Wichtig: Angesichts der Hitze sollte man sich nicht lange ungeschützt unter freiem Himmel aufhalten. Wetter Deutschland Unwetter-Gefahr! Auf Sachsen kommen kräftige Gewitter zu Erst zum Abend hin ziehen laut den Experten von Südwesten her erste Wolken auf, was dazu führt, dass es am westlichen Rand der Alpen bereits zu einigen Schauern oder Gewittern kommen kann. Ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Süd rundet das sommerliche Gesamtbild am Montag entsprechend ab.

Wettervorhersage für München und Bayern: So wird das Wetter im Freistaat am Dienstag und Mittwoch