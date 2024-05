Kräftige Gewitter und Lichtblick: So wird das Bayern-Wetter heute und die nächsten Tage

München - Wolken, Schauer und teils sogar kräftige Gewitter: Der Samstag in München und Bayern sorgt mit Blick auf das Wetter nicht gerade für sonderlich hohe Freudensprünge - das gilt auch für den Sonntag und den Wochenanfang.

Das Wetter in München und dem restlichen Bayern zeigt sich derzeit nicht gerade von seiner besten Seite. © Montage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Das größte Gewitterrisiko herrscht am Samstag laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Südbayern sowie in der Oberpfalz. Sommerliche Laune kommt allerdings auch im restlichen Freistaat nicht auf ...

Bei mäßigen Höchsttemperaturen von maximal 17 Grad im Oberallgäu und immerhin bis 23 Grad am Untermain lässt sich die Sonne lediglich vereinzelt blicken. Ein meist schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen rundet das triste Bild ab.

Achtung: Es sind im Süden und der Oberpfalz auch Unwetter mit heftigem Starkregen bis 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Bei Gewittern kann es außerdem zu einer Hagelbildung kommen.

Am Sonntag bessert sich die Wetterlage zumindest leicht. Es wird den Meteorologen zufolge heiter bis wolkig. Im Bergland kann es jedoch im Verlauf des Tages wieder zu Schauern und Gewittern kommen.

Das Quecksilber steigt bei schwachem Wind aus vorwiegend östlicher und südlicher Richtung demnach auf 20 Grad am Fichtelgebirge und 26 Grad am Untermain. Das war es aber auch schon wieder, es bleibt bei einem (kleinen) Lichtblick.