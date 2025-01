19.01.2025 19:55 Neue Woche, neues Glück? So wird das Bayern-Wetter in den nächsten Tagen

Das Wochenende hat sich in Bayern in den meisten Regionen mit blauem Himmel und viel Sonnenschein verabschiedet. Auch der Start in die neue Woche wird sonnig.

Von Jan Höfling

München - Das Wochenende hat sich in Bayern in den meisten Regionen mit strahlend blauem Himmel und reichlich Sonnenschein verabschiedet. Auch der Start in die neue Woche wird sonnig. Bis zu acht Grad sind laut DWD am Montag in Bayern drin. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) lässt sich nach einem Auftakt mit regionalen Nebelfeldern am Montag erneut nahezu überall die Sonne blicken. Im Verlauf des Tages breiten sich den Experten zufolge anschließend allerdings von Südwesten her hohe und zunehmend dichtere Wolkenfelder aus. Die Höchstwerte pendeln sich bei einem lediglich schwachen Wind zwischen zwei und sechs Grad ein, an den Alpen und auch im südlichen Vorland wird es mit bis zu acht Grad gar noch ein wenig wärmer. Wetter Deutschland Nebel-Wochenende in Sachsen: Doch es gibt auch Lichtblicke Der Dienstag beginnt vielerorts trüb sowie neblig. Wer am Untermain oder in Niederbayern wohnt, hat demnach kaum echte Chancen, die Sonne zu Gesicht zu bekommen. Generell bestimmen oftmals dichte Wolkenfelder das Bild am Himmel. Auswirkungen auf die Temperaturen hat das allerdings kaum. Diese liegen im Freistaat zwischen ein und sechs Grad. Ein maximal schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen rundet das recht Gesamtbild entsprechend ab. Wettervorhersage für München und Bayern: So wird das Wetter im Freistaat am Mittwoch Auch der Mittwoch beginnt mit Nebel- und Hochnebelfeldern, die meisten lösen sich jedoch immerhin im Laufe des Tages auf. Im Umfeld der Donau bleibt es laut den Meteorologen am längsten oder sogar ganztägig trüb. Ansonsten kann sich die Sonne vielerorts behaupten. Bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus Südost werden zwei bis sieben Grad erreicht.

