Schirm bloß nicht vergessen! So mies wird das Wetter in Bayern

München - Schirm auf keinen Fall vergessen! Der Wetter -Start in die Woche fällt in Bayern regnerisch aus. Wer das wohl wichtigste Utensil der kommenden Tage nicht dabei hat, wird richtig nass.

Das Wetter in München und ganz Bayern wird zum Wochenstart fast überall alles andere als angenehm. © Bildmontage: Peter Kneffel/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Denn laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist vor allem in der Südhälfte des Freistaats sowie auch in der Oberpfalz bis in den Dienstag hinein (!) mit einem teils ergiebigem Dauerregen zu rechnen.

In den Staulagen der Alpen kann es dabei laut den Meteorologen sogar zu einem "extrem ergiebigen Dauerregen" kommen. Die Rede ist demnach von Mengen von 120 bis 160 Liter pro Quadratmeter!

Etwas angenehmer sieht es immerhin im Norden aus: In Unterfranken bleibt es zum Wochenbeginn meist trocken - allerdings bei starker Bewölkung.

Die Höchstwerte pendeln sich bei einem mäßigen Wind um Nord am Montag zwischen zwölf Grad im Ostallgäu und 19 Grad westlich des Spessarts ein.

Am Dienstag gibt es den Wetterexperten zufolge nahezu im ganzen Freistaat kaum niederschlagsfreie Phasen.

Auch die Temperaturen bleiben mit zwölf Grad in Hochfranken und bis zu 18 Grad am unteren Main ernüchternd. Ein mäßiger Nordwestwind sowie im Alpenvorland teils frischer Wind um West runden das überaus triste Gesamtbild ab.