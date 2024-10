Wirds mild oder herbstlich? Auf dieses Wetter müsst Ihr Euch am Wochenende einstellen

Köln - Auch an diesem Wochenende können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen angesichts der angekündigten Temperaturen auf ein eher untypisches Herbst-Wochenende einstellen.

Das Thermometer steigt dazu auf 18 bis 21 Grad - somit herrschen quasi perfekte Bedingungen für einen Ausflug an der frischen Luft.

In der Nacht fallen die Werte dann auf 11 bis 7 Grad, wobei sich stellenweise Nebelfelder bilden. Es soll trocken bleiben.

Nur vereinzelt ziehen Wolken über den Horizont, während es den ganzen Tag niederschlagsfrei bleiben soll. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen milden 17 und 21 Grad - auch Ende Oktober herrscht damit noch mal T-Shirt-Wetter in NRW!

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) ankündigte, kann es am Freitagmorgen zunächst noch Nebel geben, der sich aber im weiteren Verlauf auflöst und Platz für die Sonne schafft.

Am Sonntag ist es mit dem milden und sonnigen Wetter dann aber erst einmal wieder vorbei. Laut DWD-Prognose beginnt der Tag bereits mit dichten Wolken am Himmel, die besonders in der ersten Tageshälfte gebietsweise Regen im Gepäck haben.

Auch wird es nicht mehr so warm wie an den Vortagen: Die Temperaturen steigen auf maximal 15 bis 17 Grad.