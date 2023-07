Wochenende in Berlin und Brandenburg startet mit Gewitter und Starkregen

Für Eis und Badefans wird es an diesem Wochenende eher ungemütlich, nass und kühl. © Fabian Sommer/dpa/ DWD

Anfangs kommt in Berlin und Brandenburg noch mal die Sonne raus, bevor es sich dann bereits ab dem Vormittag zuzieht und größtenteils grau und bewölkt bleibt.

Die ersten Regentropfen sollen in Nordwestbrandenburg am Nachmittag fallen. In Berlin besteht ab 11 Uhr die Wahrscheinlichkeit für kleine Regenschauer - am wahrscheinlichsten zwischen 13 und 14 Uhr.

Lokal kann es in einzelnen Regionen auch gewittern. Das Unwetter wird am Abend auch die Hauptstadt und die umliegenden Landkreise Teltow-Fläming und Uckermark erreichen.

In Berlin ist am Freitag nur mit Höchstwerten von 21 Grad zu rechnen. In der Nacht kühlt es sich dann in beiden Bundesländern auf 11 bis 13 Grad runter.

Am Samstag und Sonntag sieht es ähnlich verregnet und bewölkt aus, nur dass es keine Gewitter geben soll und die Temperaturen in der Nacht auch auf 15 bis 17 Grad steigen können. Am Sonntag ist es mit maximal 26 Grad in der Niederlausitz am wärmsten. In Berlin können am Sonntagmittag höchstens 25 Grad erreicht werden.