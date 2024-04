Zehn Grad weniger! Es wird kühler in Berlin und Brandenburg

Berlin - War es das schon mit dem Frühling? Nach den warmen vergangenen Tagen fallen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg wieder.

Die hohen Temperaturen vom Wochenende werden am Mittwoch in Berlin und Brandenburg nicht erreicht. © Monika Skolimowska/dpa

Und das ganz deutlich: Nach den 26 Grad vom Dienstag erreichen die Temperaturen am Mittwoch laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) lediglich Höchstwerte zwischen 14 und 16 Grad.

Bis zum Vormittag bleibt der Himmel stark bewölkt, vereinzelt gibt es Regen. Ab dem Nachmittag werden zunehmend heitere Abschnitte bei schwachem Wind erwartet. Örtlich kann es noch zu leichten Schauern kommen.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es trocken und es zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel. Mit sechs bis zwei Grad wird es allerdings kühl. Örtlich gibt es leichten Frost in Bodennähe bei minus ein Grad.

Der Donnerstag beginnt zunächst heiter, im weiteren Verlauf verdichtet sich die Wolkendecke. Am Nachmittag wird im Norden Brandenburgs etwas Regen erwartet, sonst bleibt es meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 20 Grad.