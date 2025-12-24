Rückkehr zur Vierschanzentournee? Diese Russen dürfen starten

Oberstdorf - Kurz vor der Vierschanzentournee hat der Weltverband FIS zwei russischen Skispringern den Status eines neutralen Athleten gewährt.

Danil Sadrejew (22, 2.v.l.) gewann im Mixed Olympiasilber. © imago/ITAR-TASS

Sowohl Danil Sadrejew (22) als auch Michail Nasarow (31) dürfen an Weltcups teilnehmen.

Der russische Verband will nach eigenen Angaben versuchen, beide bei der Tournee an den Start zu bringen. Die Quali für den Auftakt in Oberstdorf ist am Sonntag.

Sadrejew war Teil des russischen Mixed-Teams, dass 2022 bei den Spielen in Peking Silber gewann. Sein bestes Ergebnis im Weltcup sind die zwölften Plätze in Klingenthal und Kuusamo (jeweils 2021). Nasarow wurde 2021 beim Skifliegen in Planica ebenfalls Zwölfter.

Russlands bester Skispringer Jewgeni Klimow (31), der 2018 in Wisla sogar einen Weltcupsieg feierte, hat dagegen noch keinen neutralen Status erhalten.