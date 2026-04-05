Schwerer Unfall im Norden! Frau überschlägt sich mit Quad

Witzeeze - Eine Frau hat sich in Witzeeze ( Schleswig-Holstein ) in der Nacht zu Sonntag mit ihrem Quad überschlagen.

Dabei sei die 51-Jährige schwer verletzt worden, berichtete eine Polizeisprecherin .

Aktuellen Erkenntnissen zufolge war die Frau in der Nacht gegen 1 Uhr mit dem Fahrzeug unterwegs, als sie aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle verlor.

Weitere Personen waren demnach nicht beteiligt. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.