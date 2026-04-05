Schwerer Unfall im Norden! Frau überschlägt sich mit Quad

In der Nacht verletzt sich eine Frau im Kreis Herzogtum bei einem Unfall schwer. Was bislang bekannt ist.

Von Sebastian Schmitt

Witzeeze - Eine Frau hat sich in Witzeeze (Schleswig-Holstein) in der Nacht zu Sonntag mit ihrem Quad überschlagen.

In der Nacht zu Sonntag verletzte sich eine Frau in Witzeeze bei einem Unfall mit ihrem Quad schwer.
In der Nacht zu Sonntag verletzte sich eine Frau in Witzeeze bei einem Unfall mit ihrem Quad schwer.  © NEWS5 / Dominick Waldeck

Dabei sei die 51-Jährige schwer verletzt worden, berichtete eine Polizeisprecherin.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge war die Frau in der Nacht gegen 1 Uhr mit dem Fahrzeug unterwegs, als sie aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle verlor.

Weitere Personen waren demnach nicht beteiligt. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Titelfoto: NEWS5 / Dominick Waldeck