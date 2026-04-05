Schwerer Unfall im Norden! Frau überschlägt sich mit Quad
Von Sebastian Schmitt
Witzeeze - Eine Frau hat sich in Witzeeze (Schleswig-Holstein) in der Nacht zu Sonntag mit ihrem Quad überschlagen.
Dabei sei die 51-Jährige schwer verletzt worden, berichtete eine Polizeisprecherin.
Aktuellen Erkenntnissen zufolge war die Frau in der Nacht gegen 1 Uhr mit dem Fahrzeug unterwegs, als sie aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle verlor.
Weitere Personen waren demnach nicht beteiligt. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.
Titelfoto: NEWS5 / Dominick Waldeck