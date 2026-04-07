Tierfilmerin vom Schicksal des gestrandeten Buckelwals berührt: "Macht mich zutiefst traurig"

Tierfilmerin Christina Karliczek Skoglund war zu Gast bei "DAS! Rote Sofa" und zeigt sich berührt vom Schicksal des gestrandeten Buckelwals in der Ostsee.

Von Jana Steger

Hamburg - Noch immer liegt der gestrandete Buckelwal auf einer Sandbank vor der Insel Poel. Auch die Tierfilmerin und Unterwasserkamera-Spezialistin Christina Karliczek Skoglund (49) ist von dem Schicksal des Tiers berührt. Schließlich begab sich die Expertin bei einem Tauchgang vor Hawaii für ihre Dokumentation "Unter Buckelwalen – Auf den Spuren ihrer Sprache" auf die Spuren von Buckelwalen.

Christina Karliczek Skoglund (49) war bereits vor Hawaii tauchen. © Screenshot: Instagram/christinakarliczek "Es ist absolut berührend, so einen Wal in so einer Situation zu sehen. Es macht mich zutiefst traurig, und ich fühle einfach sehr mit", erklärt Karliczek Skoglund in der Talksendung "DAS! Rote Sofa" zu dem Schicksal des gestrandeten Tiers in der Ostsee. Auf der anderen Seite freue sie sich jedoch auch, dass ein Tier wie der Wal in so einer schwierigen Situation so viel Aufmerksamkeit bekomme. Schließlich handle es sich bei diesem Tier nicht um den ersten Wal, der in die Ostsee kommt. "Auch aus einer größeren Perspektive sterben einfach so viele Wale in unseren Meeren still und heimlich, zum Beispiel durch Fischnetze." Bekannt sei auch, dass Wale teilweise von selbst Strandbereiche aufsuchen, wenn sie merken, dass sie sterben wollen, erklärt die Expertin weiter. Warum sich der Buckelwal, der zuvor bereits mehrfach an verschiedenen Orten gestrandet ist, immer wieder eine Sandbank aussucht, statt einfach davonzuschwimmen? "Für einen Wal kann es auch ein Impuls sein, nicht ertrinken zu wollen", so die Tierfilmerin. Letztendlich wisse den Grund für sein Stranden jedoch nur das Tier selbst.

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