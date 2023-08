Auf dem Wein-Dampfer "Labe" gemütlich durchs Böhmische

Usti nad Labem (Tschechien) - Ahoi und "Na zdravi" (Prost) an Bord der "Labe": Mit rund 100 Gästen an Bord, Live-Musik und einem üppigen Vorrat nördböhmischen Weines legt der Raddampfer (1949) der Labska plavebni spolecnost (Elbedampfschiff-Gesellschaft) zur ganztägigen Wein-Fahrt (9.30 bis 19.30 Uhr) am Anleger Usti nad Labem - Vanov ab.