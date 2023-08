02.08.2023 08:00 Teure Zigaretten und Sprit: Lohnt sich Schnäppchen-Shoppen hinter der Grenze noch?

Ab nächstem Jahr will das Nachbarland die Tabaksteuer um zehn Prozent anheben. Glimmstängel werden dann so teuer sein wie in Deutschland.

Von Anneke Müller

Prag/Dresden - Geiz war geil - doch mit dem Schnäppchen-Zigarettenkauf in Tschechien ist es bald vorbei: Ab nächstem Jahr will das Nachbarland die Tabaksteuer um zehn Prozent anheben. Hrensko hofft, dass die Touristen trotz Teuerungen kommen. © dpa/Sebastian Kahnert Glimmstängel werden dann so teuer sein wie in Deutschland. Schnäppchenjäger müssen zudem mit weiteren Teuerungen rechnen: An den Zapfsäulen jenseits der sächsischen Grenze steigen gerade wieder die Preise. Schon jetzt ist der Preisunterschied bei Zigaretten geringer als noch vor ein paar Jahren. Tschechien Polizei hebt mehr als 200 Crystal-Labore aus 2020 hob Tschechien die Tabaksteuer schon einmal um zehn Prozent an, in den Folgejahren jeweils um weitere fünf Prozent. Für eine Schachtel, die hier um die acht Euro kostet, muss man dort mittlerweile rund sieben Euro berappen. Mit der anstehenden Erhöhung hat sich der Tabak-Schnäppchenkauf im Nachbarland dann endgültig erledigt. Immerhin machen die Zigaretten-Käufe im Grenzgebiet rund zehn Prozent vom Tabakwaren-Gesamtumsatz in Tschechien aus. 2019 war es sogar noch ein Drittel gewesen, wie ein Sprecher des Konzerns Japan Tobacco International (JTI) in Tschechien gegenüber Medien bestätigte. Ab 2024 könnte es vorbei sein mit dem Schnäppchen-Zigarettenkauf im Nachbarland. © Zoll Hoffnung auf Gäste aus Sachsen Tank-Ono-Chef Jiri Ondra bestätigt, dass Kraftstoffe teurer werden, aber immer noch günstiger bleiben als in Sachsen. © privat Während die Tabakbranche mit einem Einbruch der Verkaufszahlen rechnet, weil die deutschen Käufer fehlen könnten, hofft man in der Grenzgemeinde Hrensko - die nach dem Großbrand im Nationalpark ohnehin noch immer unter eingebrochenen Touristenzahlen leidet - trotzdem weiterhin auf Gäste aus Sachsen. "Essen, Friseur und Tanken sind immer noch günstiger. Solange das so bleibt, kommen die Gäste", so Vize-Bürgermeister Robert Mares. Benzin und Diesel sind tatsächlich noch günstiger, doch die schwächer werdende Krone und die zu Ende Juli aufgehobene Steuerermäßigung auf Diesel (6 Cent pro Liter), die im Februar 2022 eingeführt worden war, lassen die Kraftstoff-Preise wieder steigen. Tschechien Sachsens Ausflugs-Favorit im Nationalpark: Irrer Wege-Ärger am Prebischtor "Da die Preise gerade in Europa insgesamt steigen, tanken Sachsen bei uns weiterhin günstiger", so Jiri Ondra, Chef des Ono-Tankstellennetzes.

Titelfoto: Bildmontage: dpa/Sebastian Kahnert, Zoll, privat