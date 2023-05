Achtet auf die neue Steuerbanderole, wenn Ihr in Tschechien Kippen kauft - Der Zoll lauert schon!

Dresden/Ústí nad Labem - Vorsicht beim Zigarettenkauf in Tschechien ! Die Schnäppchen-Stange kann schnell zum teuren Vergnügen werden, wenn die Steuermarke nicht mehr gültig ist oder gar ganz fehlt.

Zigaretten mit dem Buchstaben "G" auf der Steuerbanderole dürfen nicht mehr verkauft werden. © Zoll Tschechien

Bei Kontrollen auf Märkten und in Geschäften in dem an Sachsen angrenzenden Bezirk Ústí nad Labem wurden allein im vergangenen Monat 24 Verkäufer erwischt, die Tabakwaren mit einer seit 1. April ungültigen Steuermarke anboten. 128.403 Zigaretten und 6,34 Kilogramm losen Tabak stellten die Zöllner insgesamt sicher.

Waren bis Ende März noch Zigaretten mit einem "G" auf der Steuerbanderole zugelassen, sind es jetzt nur noch Tabakwaren, die mit dem Buchstaben "L" gekennzeichnet sind.

Händler, die Tabakwaren mit veralteter Steuermarke verkaufen, erwarten Strafgelder. Bei getäuschten Käufern drückt der Zoll schon einmal ein Auge zu: "Doch die Zigaretten werden beschlagnahmt", so Zollsprecher Jiri Nejedly.

Werden Käufer jedoch mit Tabakwaren erwischt, die gänzlich ohne Steuermarke verkauft wurden, droht auch ihnen Bußgeld - und ihre Schnäppchen-Glimmstängel sind sie außerdem los.