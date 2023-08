13-jähriger Radfahrer von Kia angefahren: Schwer verletzt!

Velbert - In Velbert ist am heutigen Montagmorgen ein 13 Jahre junger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Der Kia eines 50-jährigen Mannes aus Velbert wurde bei dem Unfall an der Seite beschädigt. © Polizei Mettmann

Nach Angaben der Polizei war der Teenager gegen 7.25 Uhr mit seinem Bike auf der Von-Humboldt-Straße in Richtung Kopernikusstraße unterwegs.

Just in dem Moment bog ein 50-jähriger Velberter mit seinem Kia Carnival von der Brehmstraße kommend auf die Von-Humboldt-Straße ab, übersah jedoch den jungen Radfahrer, der Vorfahrt hatte.

Der 13-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte daraufhin in die Seite des Kias. Dabei verletzte er sich schwer am Bein und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.