30.05.2023 10:39 14-Jähriger verunfallt schwer mit BMX, Rettungshubschrauber fliegt ihn in Krankenhaus

In Monheim hat sich am vergangenen Sonntag ein 14-Jähriger bei einem Fahrradunfall so schwer verletzt, dass er per Hubschrauber in eine Klinik gebracht wurde.

Von Maurice Hossinger

Monheim am Rhein - Ein 14-Jähriger hat sich bei einem heftigen Fahrradunfall am vergangenen Sonntag so schwere Verletzungen zugezogen, dass ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus fliegen musste. Ein Hubschrauber brachte den schwer verletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa Der Jugendliche war gegen 19 Uhr mit einem geliehenen BMX auf der Bürgerwiese nahe der Ida-Siekmann-Straße unterwegs, als er auf einer leicht abschüssigen Strecke die Kontrolle über das Bike verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er per Helikopter in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Nähere Angaben zu den Verletzungen machte die Polizei indes nicht. Dennoch leiteten die Beamten nun Ermittlungen ein, um den Unfall aufklären zu können. Auch Zeugen - die den Unfall beobachtet haben - werden gebeten, sich telefonisch unter der 0217395946350 zu melden.

Titelfoto: Stefan Sauer/dpa