18-jähriger Biker wird von Auto erfasst, jetzt kämpft er um sein Leben

Mönchengladbach - Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat ein 18-jähriger Biker in Mönchengladbach-Rheindahlen lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist in Mönchengladbach von einem Auto erfasst worden. (Symbolbild) © Feuerwehr Mönchengladbach

Der junge Mann kämpft zur Stunde in einem Krankenhaus um sein Leben, wie Feuerwehr und Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstagabend erklärten.

Demnach war der 18-Jährige gegen 17.10 Uhr stadtauswärts auf der Hardter Straße unterwegs, als ihm eine Autofahrerin (61) entgegenkam.

Nach Angaben der Einsatzkräfte wollte die Mönchengladbacherin nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen und fuhr mit ihrem Auto dafür über die entgegenkommende Spur.

Dabei erfasste sie den Biker, der lebensgefährlich verletzt wurde.