18-Jähriger bremst mehrfach andere Autos aus und gibt Vollgas: Dann kracht es richtig

Der Tesla wurde bei dem Crash erheblich beschädigt und war anschließend nicht mehr fahrtüchtig. Der Fahrer (27) blieb glücklicherweise unverletzt. © Polizei Mönchengladbach

Laut Mitteilung der Polizei war der Fahranfänger am Dienstagnachmittag gemeinsam mit den jugendlichen Insassen an Bord in einem Audi RS3 auf der Duvenstraße im Mönchengladbacher Stadtteil Odenkirchen unterwegs, als der 18-Jährige an der dortigen Kreuzung zur Steinstraße auf ziemlich unangenehme Art und Weise anderen Verkehrsteilnehmern auffiel.

So berichtete ein Zeuge, dass der junge Mann mehrfach die Spur gewechselt hatte, ohne dabei zu blinken, zeitweise mittig auf beiden Spuren fuhr und hinter ihm fahrende Autos obendrein ausbremste, um anschließend mit Vollgas zu beschleunigen!

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit setzte der Verkehrs-Rowdy seine Fahrt über die Duvenstraße Richtung Odenkirchen fort, als in Höhe der Straße Mülforter Zeug ein 27-jähriger Tesla-Fahrer gerade von einem Firmengelände nach links auf die Duvenstraße abbog.

In der Folge prallten beide Wagen zusammen, wobei der Tesla massiv beschädigt wurde. Der 18-Jährige dachte jedoch gar nicht daran, seine Chaos-Fahrt zu beenden. Stattdessen trat er erneut das Gaspedal durch und bretterte davon!