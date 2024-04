29.04.2024 17:30 18-jähriger Fahrradfahrer nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 18-Jähriger verletzte sich bei einem Fahrradunfall am Sonntag in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) schwer am Kopf.

Von Christian Rüdiger

Sondershausen - Schwerer Fahrradunfall am Sonntagabend in Sondershausen (Kyffhäuserkreis). Der 18-Jährige musste nach seinem Sturz in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa Wie die Polizei am Montagnachmittag berichtet, war der 18-Jährige mit seinem Fahrrad im Bereich der Segelteichstraße/Eigeheimstraße gestürzt. Wieso der junge Mann im Bereich einer Treppe zu Fall kam, ist bislang noch unklar. Ermittlungen sollen nun zeigen, wie es zu diesem Unglück kommen konnte. Der Biker verletzte sich bei dem Unfall am Kopf. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Erfurt gebracht.

