20-Jähriger verliert Kontrolle über Transporter und landet in Böschung

Radevormwald - Bei einem Unfall auf der Straße "Neuenhaus" haben sich am Dienstagmittag zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren verletzt. Die beiden waren zuvor in einem Kleintransporter unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verlor.

Der Kleintransporter war nach dem Crash ein einziger Totalschaden! © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Nach Angaben der Polizei war das Duo gegen 11.30 Uhr Richtung Breckerfeld unterwegs, als der Transporter in einer Linkskurve nach rechts abkam und auf unbefestigtem Untergrund fuhr.

Um einen Zusammenstoß mit der Leitplanke zu vermeiden, riss der Fahrer das Lenkrad nach links und sorgte damit unwissend für weiteres Chaos.

Kurzerhand schleuderte der Wagen quer über die Straße, knallte auf der linken Fahrbahnseite in die Leitplanke und touchierte infolge einer Drehung um 180 Grad sogar noch eine Bushaltestelle.

In einer Böschung kam der Transporter schließlich zum Stehen. Die beiden jungen Männer erlitten durch den Crash leichte Verletzungen und kamen per Rettungswagen in ein Krankenhaus.