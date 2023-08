200-Kilo-Strohballen trifft Arbeiter am Kopf: 20-Jähriger schwer verletzt

Ingoldingen - Ein rund 200 Kilogramm schwerer Strohballen hat einen Mann (20) bei einem Arbeitsunfall im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg am Kopf getroffen und schwer verletzt.

Ein Strohballen traf den jungen Mann am Kopf. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 20-Jährige am Dienstag gegen 15.30 Uhr gerade dabei, die gepressten Rundballen auf einem Firmengelände in Ingoldingen mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine zu transportieren.

Aus bislang ungeklärter Ursache rutschte einer der beiden Strohballen dann von der Gabel des Frontladers nach hinten weg und traf den jungen Mann am Kopf. Daraufhin stürzte er auf den Boden.



Ein mit dem Rettungshubschrauber eingetroffener Notarzt versorgte den Mann vor Ort, ein Rettungswagen brachte ihn danach in eine Klinik.