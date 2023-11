21-Jährige brettert mit Renault in Gegenverkehr: Drei verletzte Personen!

Wiehl - Auf der B56 hat sich am heutigen Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Bei einem Frontalcrash wurden drei Menschen verletzt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei meldet, war eine 21-jährige Frau aus Wiehl gegen 18.25 Uhr in Richtung Drabenderhöhe unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam die junge Frau in Höhe der Ortschaft Brächen in den Gegenverkehr und bretterte frontal in einen entgegenkommenden Mercedes eines 28-jährigen Mannes aus Menden.

Während der Mann und seine 31-jährige Beifahrerin lediglich leichte Verletzungen erlitten, wurde die junge Wiehlerin schwer verletzt.

Deshalb musste die 21-Jährige mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht werden.