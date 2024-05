21-jähriger tot auf Straße gefunden: Polizei sucht dringend Zeugen!

Dorsten - Schock-Fund in Nordrhein-Westfalen : In der Nacht auf Samstag wurde im Kreis Recklinghausen ein junger Mann (†21) tot auf der Straße gefunden.

Die Polizei sucht den Unfallfahrer und nach Zeugen. © Guido Bludau/dpa

Wie die Polizei am Mittag mitteilte, hatte ein Autofahrer den leblosen Fußgänger am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der Lippramsdorfer Straße Ecke Kippheide in Dorsten-Lembeck entdeckt.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge, starb der 21-Jährige nach einem Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Fahrzeug.

Die Unfallstelle ist für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme gesperrt. "Wie lange noch ist unklar", schrieb ein Sprecher in einem Statement.

Wie es zu dem Unfall kam und was genau passiert ist, müsse nun untersucht werden. Die Polizei sucht daher fieberhaft nach dem Unfallfahrer und geeigneten Zeugen.