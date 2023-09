35-Jährige verursacht Karambolage auf Bundesstraße: Zwei Personen verletzt

Nettetal - Ein Unfall mit vier Autos ereignete sich am gestrigen Donnerstagnachmittag im Nettetaler Stadtteil Lobberich.

Eine Karambolage mit vier Autos gab es auf der B509 in Nettetal. © Kreispolizeibehörde Viersen

Wie die Polizei meldete, war eine 35-jährige Frau aus Nettetal die Verursacherin. Demnach war sie mit ihrem Auto auf der B509 unterwegs und bemerkte nicht, dass andere Autos verkehrsbedingt bremsen mussten, da sie wohl nicht auf den Verkehr geachtet hat.

Deshalb krachte sie zunächst in das Auto einer 33-jährigen Schwalmtalerin, welches in den Wagen eines 30-jährigen Mannes aus Nettetal geschoben wurde. Das Auto des 30-Jährigen prallte in der Folge auf den Wagen eines 58-jährigen Kempener auf.

Sowohl die Unfallverursacherin als auch die 33-jährige Frau aus Schwalmtal verletzten sich bei der Karambolage leicht und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.