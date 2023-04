01.04.2023 09:56 36-Jähriger verursacht bei Unfall in Schwerin 70.000 Euro Sachschaden

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns ein Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro entstand.

Von Kevin Goonewardena

Gegen 1.35 Uhr verlor ein 36-jähriger BWM-Fahrer auf der regennassen Wismarschen Straße in Schwerin "wegen einer den Straßen- und Witterungsbedingungen nicht angepassten Geschwindigkeit", wie es in einer Pressemitteilung er Polizei heißt, die Kontrolle über seinen Pkw. Als Folge dessen prallte der Wagen so stark gegen zwei am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Bürgermeister-Bade-Platz abgestellte Fahrzeuge, dass alle drei Autos nicht mehr fahrbereit waren. Die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Unfallverursachers ergab keine Auffälligkeiten. Dieser und der 32-jährige Beifahrer blieben unverletzt. Den Gesamtschaden des Unfalls schätzt die Polizei auf etwa 70.000 Euro.

