Autofahrer kracht gegen Baum und wird eingeklemmt: Für Mann (†37) kommt jede Hilfe zu spät

Demnach war der Mann gegen 0.50 Uhr auf der B477 in Richtung Rohr unterwegs.

Aus ungeklärter Ursache kam er mit seinem Mazda hinter dem Ortsausgang Amstel nach rechts von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann aus Neuss wurde in seinem Auto eingeklemmt und so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte an der Unfallstelle nur noch seinen Tod feststellen konnten.

Die Ermittlungen vor Ort wurden unter Hinzuziehung eines Verkehrsunfallaufnahme-Teams durchgeführt.

Die B477 musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.