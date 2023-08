38 Kinder saßen drin: Schulbus kracht in Lastwagen

Bornheim - Bei einem Unfall in Bornheim bei Bonn ist ein Schulbus mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

In Bornheim kam es zu einer Kollision zwischen einem Schulbus und einem Lastwagen. © Marius Fuhrmann

Die Kollision ereignete sich am heutigen Freitagmittag an der Frongasse zum Annograben in Walberberg.

Zu dem Zeitpunkt war der Bus voll besetzt. Es befanden sich 38 Kinder und zwei Lehrer drin, wie Ulrich Breuer, Sprecher der Bornheimer Feuerwehr dem "General-Anzeiger" bestätigte.

Sechs Kinder mussten von Notärzten untersucht werden. Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt. Lediglich zwei Kinder erlitten nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen.

Einige weitere Kinder hätten zudem einen Schock erlitten. Rund 30 Kräfte waren zum Einsatzort ausgerückt.