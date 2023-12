41-Jährige aus Bayern kracht frontal gegen Baum und stirbt

Kloster Veßra - Am Samstagnachmittag ist eine 41-Jährige bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Hildburghausen ums Leben gekommen.

Die Autofahrerin überlebte den heftigen Crash nicht. © NEWS5 / Ittig

Wie die Polizei mitteilte, war die aus Bayern stammende Autofahrerin gegen 15 Uhr auf der Landesstraße 1625 zwischen Zollbrück und Kloster Veßra verunglückt.

Sie war aus bislang noch unbekannten Gründen mit ihrem Fiat von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht.

Die Frau wurde im Auto eingeklemmt und verletzte sich dabei so schwer, dass sie noch an der Unglücksstelle starb. Laut Polizeiangaben sei kein weiteres Fahrzeug in den Unfall involviert gewesen.