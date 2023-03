27.03.2023 14:35 57-Jähriger erlebt Fahrer-Albtraum! Junge (10) rennt durch geparkte Autos auf die Straße und wird frontal erfasst

Bei einem Unfall in Ratingen wurde am vergangenen Freitag ein Zehnjähriger schwer verletzt. Der Junge musste umgehend in eine Klinik gebracht werden.

Von Maurice Hossinger

Ratingen - Bei einem schrecklichen Autounfall am vergangenen Freitag hat sich ein Zehnjähriger schwer verletzt! Der Junge rannte zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße und musste wenig später in eine Klinik. Der Peugeot des 57-Jährigen erlitt bei dem heftigen Unfall einen geringen Sachschaden. © Polizei Mettmann Diesen Albtraum erlebte ein 57-Jähriger aus Ratingen, als er gegen 13 Uhr in seinem Peugeot auf der Berliner Straße in Richtung Ratingen-West unterwegs war. Wie der Mann bei der Polizei angab, rannte der Junge aus dem Nichts von der linken Seite auf die Straße und zwang ihn zu einer Vollbremsung. Trotz der schnellen Reaktion erfasste er den Jungen jedoch frontal. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten umgehend in eine Klinik. An dem Peugeot des 57-Jährigen entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Titelfoto: Polizei Mettmann