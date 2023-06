22.06.2023 13:24 80-Jährige gerät mit Auto in den Gegenverkehr und wird schwer verletzt

Eine 80 Jahre alte Frau ist am Mittwoch in Jork bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie war mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten.

Von Robert Stoll

Jork - Schwerer Unfall im Landkreis Stade! Am Mittwochmittag ist in Jork eine 80 Jahre alte Frau mit ihrem Peugeot in den Gegenverkehr geraten und wurde dabei schwer verletzt. Der Peugeot geriet in den Gegenverkehr und krachte in die linke Seite des Renault. © Polizeiinspektion Stade Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Seniorin gegen 12.20 Uhr mit ihrem Auto aus Königreich kommend auf der Straße Osterjork unterwegs, als sie aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Während eine 37-Jährige mit ihrem VW noch rechtzeitig ausweichen konnte, konnte eine 60 Jahre alte Frau den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Peugeot krachte in die linke Autoseite ihres Renaults. Die Rentnerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An ihrem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Unfall Tödlicher Verkehrsunfall auf der B2: Laster gerät plötzlich in den Gegenverkehr Die 37-Jährige wurde bei ihrem Ausweichmanöver leicht verletzt, die Renault-Fahrerin bliebt trotz der Kollision unverletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Straße Osterjork gesperrt werden. Es kam zu Staus und Verkehrsbehinderungen innerhalb des Ortes.

