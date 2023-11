02.11.2023 13:45 Abbiege-Unfall führt zu drei kaputten Autos und zwei Verletzten

In Bückeburg sind am Mittwoch drei Autos an der Auffahrt zur B83 nach einem Abbiegeunfall zusammengestoßen. Zwei Fahrer wurden dabei leicht verletzt.

Von Robert Stoll

Bückeburg - Im niedersächsischen Bückeburg sind am Mittwochnachmittag drei Autos an der Auffahrt zur B83 zusammengestoßen, zwei Personen wurden dabei verletzt. In Bückeburg sind drei Autos an der Auffahrt zur B83 zusammengestoßen. © Polizeikommissariat Bückeburg Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war ein 36 Jahre alter Mann mit seinem VW gegen 14.35 Uhr auf der Landesstraße 441 unterwegs, als er nach links auf die Zufahrt der B83 abbiegen wollte. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen entgegenkommenden Toyota. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der Toyota wurde durch die Wucht des Aufpralls noch gegen einen wartenden Hyundai geschoben. Der 36-jährige VW-Fahrer sowie die Toyota-Fahrerin (54) erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die drei am Unfall beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Titelfoto: Polizeikommissariat Bückeburg