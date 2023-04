Absichtlich Stacheldraht über Feldweg gespannt? Mountainbiker erleidet schweren Sturz

Velbert - Ein Mountainbiker kam am gestrigen Dienstag nach einer Schrecksekunde glimpflich davon, als er über einen vermutlich vorsätzlich gespannten Stacheldraht fuhr und vom Fahrrad flog.

Die Einsatzkräfte der Polizei kontrollierten den gespannten Stacheldraht. © Kreispolizeibehörde Mettmann

Der 34-Jährige war laut Angaben der Polizei gegen 11 Uhr auf einem abschüssigen Feldweg in Velbert (Kreis Mettmann) unterwegs, als seine Fahrt jäh beendet wurde.

Offenbar hatten Unbekannte Stacheldraht über den Weg gespannt, welcher einen meterweiten Sturz des Radfahrers verursachte. Gut geschützt durch seinen Helm zog sich der Mann nur leichte Verletzungen zu und war imstande, die Situation zu überblicken und die Polizei zu alarmieren.

Die Einsatzkräfte konnten ebenfalls feststellen, dass in einer Höhe von etwa 40 bis 60 Zentimetern ein Stacheldraht gespannt worden war und zu allem Überfluss auch noch zusätzliche Nägel in den Draht gesteckt worden waren.

Der Mountainbiker begab sich nach Ende der Ermittlungen vor Ort selbstständig in ärztliche Behandlung, an seinem Rad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Noch ist unklar, weshalb und vor allem von wem der Draht gespannt wurde.