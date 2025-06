Als Mann Autotür öffnet, kracht es: Fahrradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Steinmauern - Ein Fahrradfahrer erlitt am Donnerstagmittag schwere Verletzungen, denen er Tage später erlag.

Alles in Kürze

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der 64-Jährige noch am Leben. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Ein 57-Jähriger öffnete am Donnerstag gegen 12.40 Uhr seine Autotür in der Spichstraße in Steinmauern. Im selben Augenblick näherte sich ein Pedelec-Fahrer.

Der 64-Jährige krachte gegen die Tür. Der Schwerverletzte wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Am Samstagnachmittag verstarb der Radfahrer, wie die Polizei am Montag mitteilte.