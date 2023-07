Kollegen machen grausigen Fund: Arbeiter von Stahlträger erschlagen

Bodenkirchen - Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Niederbayern wurde ein Arbeiter tödlich verletzt.

Nach einem schweren Betriebsunfall hat die Polizei die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es in der Nacht auf Donnerstag in einem Gewerbebetrieb im Gemeindeteil Bonbruck zu einem schweren Betriebsunfall.



Ersten Ermittlungen zufolge war der 48-jährige Arbeiter alleine mit Sandstrahlarbeiten an einem Stahlträger beschäftigt. Dabei kam dieser plötzlich in Bewegung und fiel auf den Mann. Er erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper, teilte die Polizei mit.

Arbeitskollegen entdeckten den Schwerverletzten und riefen gegen fünf Uhr früh am Donnerstag den Rettungsdienst. Der 48-Jährige erlag später im Krankenhaus seine Verletzungen.

Warum sich der Stahlträger bewegte, war zunächst unklar.