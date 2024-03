21.03.2024 11:35 Audi kracht in Arztpraxis: Frau verletzt

Am Donnerstagmorgen krachte in Gerlingen ein Audi in eine Arztpraxis.

Von Lara Vonwald

Gerlingen - Am Donnerstagmorgen krachte in Gerlingen (Landkreis Ludwigsburg) ein Audi in eine Arztpraxis. Eine Frau wurde bei dem Unfall verletzt. Das Auto durchbrach die Scheibe zur Praxis. © Karsten Schmalz / KS-Images Um 9.55 Uhr verwechselte offenbar ein 75-jähriger Fahrer in der Feuerbacher Straße Gaspedal und Bremse, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Daraufhin durchbrach das Auto die Fensterscheibe zu einer Arztpraxis. Eine Frau (73) wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sie befand sich während des Unfalls im Warteraum. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden am Auto wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. An der Praxis entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Erstmeldung: 11.35 Uhr, aktualisiert um 14.40 Uhr.

Titelfoto: Karsten Schmalz / KS-Images