Audi kracht in Milchlaster: Sachschaden rund 100.000 Euro

Neupurschwitz - Heftiger Verkehrsunfall im Landkreis Bautzen ! Am heutigen Dienstagmittag sind bei Neupurschwitz zwei Fahrzeuge zusammengeprallt.

Auf der S111 kollidierte bei Neupurschwitz ein Milchlaster mit einem Auto. Aufgrund der Wucht des Zusammenpralls wurde auch ein Rettungshubschrauber alarmiert. © LausitzNews.de/Tim Kiehle

Wie die Polizeidirektion Görlitz auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war ein Audi-Fahrer (73) gegen 14 Uhr auf der S111 in Richtung Bautzen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet er in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Milchlaster.

Der 73-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Laster-Fahrer (41) blieb unverletzt.

Infolge der Kollision wurde durch umherfliegende Teile auch ein Skoda beschädigt. Zudem prallte der Audi gegen eine Grundstücksmauer, die dadurch Schaden nahm.

Die Staatsstraße blieb zur Unfallaufnahme und während der Bergung für rund zwei Stunden voll gesperrt.