04.08.2024 11:43 Audi kracht während Gartenparty frontal in Einfamilienhaus

Wahlstedt - In Wahlstedt (Kreis Segeberg) ist in der Nacht zu Sonntag während einer Gartenparty ein Audi in ein Einfamilienhaus gekracht. Der Audi krachte während einer Gartenparty in das Wohnhaus. Die zehnköpfige Feiergesellschaft kam glücklicherweise mit einem Schrecken davon. © Kreisfeuerwehrverband Segeberg Aus bisher ungeklärter Ursache sei der Fahrer gegen 1.57 Uhr von der Kronsheider Straße abgekommen, über den Gehweg durch den Garten eines ersten Einfamilienhauses gefahren und habe dabei einen Zaunpfosten aus Beton umgerissen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Anschließend fuhr er den Angaben nach durch eine weitere Hecke und schließlich in das Einfamilienhaus des angrenzenden Grundstücks. Der Fahrer wurde mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus gebracht. Die zehnköpfige Feiergesellschaft kam glücklicherweise mit einem Schrecken davon. Die Polizei habe die Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Kreisfeuerwehrverband Segeberg