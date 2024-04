Audi schanzt über Leitplanke und kollidiert mit Brücke: 25-Jähriger schwer verletzt!

Filderstadt - Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte rückte am frühen Montagmorgen auf die B312 aus.

Der Audi schanzte über die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. © 7aktuell.de | 7Aktuell

Laut Polizei soll ein 25-Jähriger gegen 0.20 Uhr nach rechts von der Straße abgekommen sein. Daraufhin fuhr er auf dem Grünstreifen bis er schließlich mit einem Brückenpfeiler kollidierte.

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass er in seinem Audi eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten jungen Mann aus dem Wagen. Er kam in ein Krankenhaus.

Der Schaden wird aktuell auf etwa 30.000 Euro geschätzt.