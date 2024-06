Auf Schotterpiste überschlagen: Zwei junge Menschen im Krankenhaus

Die beiden Verletzten wurden medizinisch versorgt. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei berichtet, hatte der 30-jährige Fahrer auf der geschotterten Landstraße von Goldbach in Richtung Warza die Kontrolle über seinen Renault verloren. Das Auto kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der 30-Jährige und seine 24-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Unfall schwer.

Während der Autofahrer in einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, wurde die junge Frau in einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Renault wurde abgeschleppt.