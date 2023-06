Auto driftet auf Parkplatz, dann ertönt ein lauter Knall: Wagen zerstört - Fahrer über alle Berge!

Bergisch Gladbach - In der Nacht zu Mittwoch ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bergisch Gladbach gegen einen Baum geprallt und anschließend aus dem völlig demolierten Wrack geflüchtet.

Der Peugeot wurde bei dem Crash massiv beschädigt. Vom Fahrer fehlte jede Spur. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie ein Sprecher der Beamten am Mittwoch erklärte, hatten Anwohner der Borngasse in der vergangenen Nacht gegen 3 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie einen Autounfall auf dem Parkplatz am Paffrather Kombibad beobachtet hatten.

Demnach hatte der bislang unbekannter Fahrer zuvor augenscheinlich Drift-Übungen gemacht und war dabei offenbar gegen einen Baum geprallt.

Ein weiterer Zeuge habe einen lauten Knall gehört und sei so ebenfalls auf den Unfall aufmerksam geworden. Der Mann habe dann aus einiger Entfernung mehrere Personen erkannt, die aus dem Wagen stiegen und sich in unbekannte Richtung entfernten.

"Auf Zuruf des Zeugen erwiderten die Personen, dass sie keinen Rettungswagen benötigen würden", wie es weiter hieß.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen zum Ort des Geschehens aus, während auch Feuerwehr und Rettungsdienst bereits auf dem Weg waren.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass es sich bei dem Unfallwagen um einen Mietwagen aus Leverkusen gehandelt hatte. "Der Peugeot 208 wurde stark beschädigt, mit ausgelösten Airbags zurückgelassen", schilderte der Sprecher.