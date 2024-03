Auto gerät auf Autobahn plötzlich in Flammen, Beifahrer springt aus fahrendem Wagen

Oldenburg - Auf der A28 geriet am Samstagabend ein mit vier Personen besetztes Auto zwischen den Anschlussstellen Westerstede und Bad Zwischenahn plötzlich in Brand. G lücklicherweise wurde niemand schwer verletzt.

Das Auto brannte vollständig aus. © Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Wie die Polizei mitteilte, schlugen während der Fahrt urplötzlich und ohne Vorankündigung Flammen aus dem Motorraum.

Der Fahrer lenkte das Auto auf den Standstreifen, heißt es weiter.

Seine Mitinsassen bekamen jedoch Panik, dass sie es nicht rechtzeitig aus dem nur dreitürigen Auto schaffen würden. Also öffnete der Beifahrer bei etwa 20 km/h bereits die Tür und rollte sich aus dem noch fahrenden Wagen, so die Polizei. Hierbei verletzte er sich leicht an einem Bein.

Laut Mitteilung konnten alle übrigen Personen das brennende Auto nach dem Anhalten noch rechtzeitig verlassen und sich unverletzt in Sicherheit bringen, ehe das Fahrzeug binnen weniger Minuten in Vollbrand stand.

Der Wagen brannte völlig aus. Die Feuerwehr löschte den Brand ab.

Während der Sachverhaltsaufnahme sei festgestellt worden, dass das Fahrzeug kurz vor dem Brandausbruch Öl verloren hatte. Die einige hundert Meter lange und rutschige Ölspur sei durch eine Spezialfirma gereinigt worden.