Auto gerät in Gegenverkehr: Schwerer Crash mit vier Fahrzeugen und sieben Verletzten

Ein Passat war in den Gegenverkehr geraten und hatte zwei Fahrzeuge gestreift, ehe es zum Frontalzusammenstoß mit dem Audi kam.

Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse.

Demnach war ein 45 Jahre alter Autofahrer in seinem VW Passat am späten Nachmittag des gestrigen Sonntags auf der L3199 von Wächtersbach in Richtung Bad Orb unterwegs, als er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Hier streifte der Passat zunächst den Peugeot einer 23-jährigen Fahrerin und dann den Skoda einer 70-Jährigen dahinter, ehe der Wagen mit dem Audi eines 28 Jahre alten Fahrers frontal zusammenstieß.

Der Peugeot blieb nach dem Crash am Straßenrand stehen, die anderen drei Fahrzeuge landeten im angrenzenden Acker.

Der Passat-Fahrer und sein zehn Jahre alter Mitfahrer sowie die 23-Jährige und zwei acht und zehn Jahre alte Mädchen, die im Skoda gesessen hatten, erlitten leichte Verletzungen. Die 70-Jährige und der Audi-Fahrer wurden schwer verletzt.