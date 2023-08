27.08.2023 14:17 Auto kollidiert mit Lkw: Fahrer wird brutal eingeklemmt und stirbt in Wrack

In Pulheim hat sich am Sonntag auf der B59 ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Autofahrer verstarb nach einer Kollision mit einem Lkw noch am Unfallort.

Von Maurice Hossinger

Pulheim - Auf der B59 zwischen Stommeln und Rommerskirchen kam es am heutigen Sonntagmorgen zu einem tödlichen Unfall. Ein Autofahrer verstarb nach einem Crash mit einem Lkw noch am Unfallort. Das Auto kam nach dem Horror-Crash in einem Seitengraben zum Stillstand. © Alexander Franz Wie die Feuerwehr mitteilte, soll sich der Unfall gegen 7 Uhr ereignet haben. Aus bislang noch ungeklärten Umständen kollidierte das Auto eines bisher noch unbekannten Mannes mit einem Lkw. Durch die heftige Kollision landete der Wagen schwer beschädigt im Straßengraben. Dort konnten die Rettungskräfte kurz nach Eintreffen nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Unfall Linienbus und Auto krachen zusammen: Neun Menschen teils schwer verletzt! Der Fahrer des Lkw hingegen blieb unverletzt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen eingeleitet und will sich entweder im Laufe des Sonntags oder am morgigen Montag zu dem Fall äußern. Die B59 blieb infolge des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt.

Titelfoto: Alexander Franz