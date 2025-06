28.06.2025 08:18 2.436 Auto kommt von Straße ab und fängt Feuer: Fahrer verbrennt in Wrack

Auf der B76 bei Altenhof nordwestlich von Kiel ist am Samstagmorgen ein Mann in seinem Auto verbrannt. Der Wagen war nach einem Unfall in Brand geraten.

Von Robert Stoll

Altenhof - Schrecklicher Unfall im Kreis Rendsburg-Eckernförde! Am Samstagmorgen ist auf der B76 bei Altenhof ein Mann ums Leben gekommen.

Alles in Kürze Auto kommt von Straße ab und fängt Feuer

Fahrer stirbt bei Unfall auf B76 in Altenhof

Wagen kracht gegen Baum und brennt aus

Feuerwehr löscht Auto, aber Fahrer ist tot

Wie ein Sprecher der Polizei-Leitstelle in Kiel auf TAG24-Nachfrage erklärte, war es gegen 4.52 Uhr zu dem Unglück gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit seinem Wagen aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Wagen fing daraufhin Feuer. Die alarmierte Feuerwehr konnte das brennende Auto löschen, anschließend fanden die Einsatzkräfte die Leiche des Mannes, der sich nicht mehr retten konnte. Die B76 ist derzeit bei Altenhof noch in beide Richtungen gesperrt. Laut Sprecher könne dies auch noch andauern, da ein Gutachter den Unfall aufnehmen müsse.

Titelfoto: Florian Sprenger